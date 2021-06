Die besten Hotel-Neueröffnungen

(c) imago images/Imaginechina-Tuchon (via www.imago-images.de)

Ob übernachten in einer Höhle in Kappadokien oder vom Infinity-Pool auf Hanoi herabblicken. Diese Hotels halten, was sie versprechen.

Sind Sie schon im Reisefieber oder sind Sie noch am Zögern? Die 25 besten neuen Hotels, die Tripadvisor aufgelistet hat, lassen das Fernweh bestimmt aufflackern.

Die besten Hotelneueröffnungen wurden mittels Algorithmus ausgewählt, der alle Hotels, die keiner Hotelkette angehören und ab 1. Juli 2019 eröffnet wurden, beinhalten. Ausgesucht wurden jene mit den meisten und besten Bewertungen. Der Stoff, „aus den Urlaubsträume entstanden sind“, wie Tripadvisor schreibt.

Patz 1: Arinna Cappadocia, Göreme, Türkei

Ein ganz besonderes Erlebnis ist das Übernachten im Höhlenhotel Arinna Cappadocia in Kappadokien. Alle zehn Zimmer verfügen über eine Aussicht auf die Stadt Göreme und die berühmten Heißluftballons. Einige Zimmer sind zudem mit Terrassen und Jacuzzi ausgestattet. Die perfekten Instagram-Schnappschüsse sind damit vorprogrammiert.



Platz 2: Armenaki Santorini, Santorin, Griechenland

Puristisch und luxuriös zeigt sich dieses Hotel auf der griechischen Insel Santorin. Aber nicht nur das Interieur hat die Gäste überzeugt, sondern auch die Aussicht und die sehr zuvorkommenden Mitarbeiter.

Platz 3: Anttunina Pousada Spa, Maragogi, Brasilien

Die Schönheit des Meeres und Umweltschutz wollte man mit diesem Projekt, das direkt am Strand von Antunes liegt, hervorheben. Es verfügt über Bungalows mit eigenem Pool und Whirlpool, was für viel Privatsphäre sorgt.

Platz 4: Peridot Grand Hotel & Spa by AIRA, Hanoi, Vietnam

Das 5-Sterne-Boutiquehotel wird als "Oase der Ruhe in der Hektik der Altstadt von Hanoi" bezeichnet. Raffinierter Luxus und künstlerische und natürliche Elemente zeichnen das Interieur aus. Neben 105 Zimmern gibt es auch zahlreiche Themenrestaurants und -bars, Infinity-Pool, Spa sowie Fitnessstudio.



Platz 5: Hotel Bidaia, San Sebastian-Donostia, Spanien

Das Hotel befindet sich in einer Villa im zentralen Stadtteil Gros, die 1912 von dem Architekten Lucas Alday entworfen wurde. Jedes Zimmer ist einzigartig und wurde mit Originalmaterialien restauriert. Ein gelungener Mix aus alt und neu, wie die Reisenden finden.



Platz 6: Öludeniz Blu Luxury Unique Hotel, Öludeniz, Türkei

Die Zimmer mit privatem Pool haben es den Urlaubern besonders angetan. Aber auch das Restaurant, das ausschließlich mit Bio-Produkten kocht, wird lobenswert erwähnt.



Platz 7: Emeline, South Carolina, USA

Eingebettet zwischen Kopfsteinpflasterstraßen und bunten Reihenhäusern im historischen Viertel von Charleston verspricht das Hotel ein einzigartiges Erlebnis.



Platz 8: Mandarin Eastville Hotel, Pattaya, Thailand

Mit einem "Hauch thailändischem Luxus in der Stadt" wirbt das Hotel. Es verfügt nicht nur über eine Außenpool, sondern auch über einen Fitnessbereich. In den Zimmern findet sich ein Mix aus Zen-Akzenten und klassischem westlichen Stil wieder.



Platz 9: Ace Hotel Kyoto, Kyoto, Japan

Das Hotel befindet sich zum Teil in einem historischen Gebäude, das einst eine Telefongesellschaft beherbergte. Entworfen wurde es von Commune Design mit dem Architekten Kengo Kuma. Im Hotel befindet sich nicht nur eine Kunstgalerie, sondern auch drei verschiedene Restaurants.

Platz 10: The Rockaway Hotel, New York, USA

Informeller Luxus wird im Strandhotel, von dem man einen Blick auf New York City hat, großgeschrieben. Jedes Einrichtungsstück ist ein Unikat, inspiriert wurde die Auswahl von Meer und Strand.



(chrile)