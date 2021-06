Ikonen mit neuen Augen sehen

Drucken

Hauptbild • Highlight. Der New Yorker Fotograf Ed Feingersh verbrachte viel Zeit mit "Marilyn in New York" (1955). • Courtsey Skrein Photo Collection

Christian Skrein hat eine der wichtigsten privaten Fotosammlungen weltweit. Ein Teil davon ist jetzt im Museum der Moderne Salzburg zu sehen.

Das Wort Ikone kommt recht häufig vor, wenn man mit Christian Skrein über seine Fotosammlung spricht. Kein Wunder: Der Fotograf und Filmemacher besitzt eine der wichtigsten privaten Fotosammlungen weltweit. Zu den bekanntesten Aufnahmen seiner Sammlung gehören etwa "Napalm Girl" (Trang B ng), Inge Moraths "A Llama in Times Square", der "Chinesische Eunuch" von Henri Cartier-Bresson oder Ruth Orkins "American Girl in Italy". Und natürlich Marilyn Monroe: Die amerikanische Schauspielerin lehnte sich für Ed Feingersh über den Balkon des Ambassador Hotels in New York (1955).