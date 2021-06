Frankreich könnte Truppenstärke in Nordafrika halbieren

Verteidigungsministerin Parly dringt auf mehr Aktivität afrikanischer Länder. Die seit 2014 währende „Operation Barkhane" zeigt kaum Wirkung, Paris verliert wegen der Verluste, Kosten und dem Vertrauensdefizit in dortige Regierungen die Lust aufs Engagement.

Frankreich bereitet eine deutliche Verringerung seiner Truppenstärke in der Sahelzone vor: Bis 2023 könnte das Land die Zahl seiner Soldaten auf nur noch 2500 halbieren, wie eine mit dem Dossier vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP sagte. Verteidigungsministerin Florence Parly drängte die afrikanischen Länder in der Krisenregion am Freitag dazu, sich stärker im Kampf gegen Islamisten zu engagieren.

Derzeit hat Frankreich rund 5100 Soldaten der Armee, Fremdenlegion, Luftwaffe und Marineinfanterie in der Sahelzone stationiert, seiner früheren Kolonialregion, etwa im Tschad, in Niger und Mali. Ihre Zahl soll nach informierten Kreisen bis 2022 auf 3500 sinken und bis 2023 nach vorläufigen Planungen auf 2500.

Gefallene, hohe Kosten, antifranzösische Umtriebe

Präsident Emmanuel Macron hatte am Donnerstag das Ende des bisherigen Kampfeinsatzes „Barkhane" angekündigt und eine internationale Allianz gegen Islamisten gefordert. Dahinter stecken auch die anhaltenden Verluste an Gefallenen und Toten durch Unfälle und Krankheiten, die Kosten von gegen eine Milliarde Euro im Jahr, die zwei Putsche im Tschad innerhalb eines Jahres und gewisse Anhaltspunkte, dass Islamisten da und dort die Regierungen infiltrieren und diese es nicht mehr so streng im Kampf gegen selbige halten. Außerdem nutzen örtliche Stammesführer und Politiker antifranzösische Ressentiments, um von Korruption und eigenem Unvermögen abzulenken.

Französische und malische Soldaten im Gespräch mit einem Einheimischen. TM1972/CC BY-SA 4.0

Die Mission Barkhane hat ihr Hauptquartier im Tschad und kämpft seit 2014 gegen dschihadistische Gruppen. (Die französische Militärpräsenz in der Region hatte freilich schon vor Barkhane bestanden, vielfach sogar seit der Unabhängigkeit der Länder 1960.) An ihr waren und sind auch kleine Verbände anderer europäischer Länder beteiligt, etwa der Briten, Dänen und Esten. Seither gab es 55 französische Gefallene.

Brennender französischer Rad-Schützenpanzer VBCI nach einem Angriff in Gao, Mali. voaafrique.com

Die Sicherheitslage hat sich seither leider nicht verbessert, so hat sich die Zahl der Anschläge etwa in Mali und Burkina Faso seit 2016 verfünffacht. Mehr als 4000 Menschen starben allein 2019.

Sie sollen sich endlich selbst helfen

Verteidigungsministerin Parly sagte dazu im Radiosender France Info, das militärische Engagement Frankreichs bleibe "bedeutend". Die Truppen der sogenannten G5-Sahelstaaten seien aber nach einer Reihe gemeinsamer Kampfeinsätze inzwischen "mehr in der Lage, gegen ihre Feinde vorzugehen". Zu den G5-Staaten gehören Mali, der Tschad, Niger, Burkina Faso und Mauretanien.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es auf Druck Frankreichs in der Region auch eine europäische Einsatzgruppe namens „Takuba" mit rund 600 Soldaten. Zudem sind EU und UNO in Mali mit Ausbildungs- und Stabilisierungsmissionen präsent. Daran beteiligt sich Deutschland mit bis zu 1700 Bundeswehrsoldaten. Das österreichische Bundesheer ist an der UNO-Mission MINUSMA mit zwei und an der EU-Ausbildungsmission mit zehn Personen beteiligt. Auch die USA haben Truppen und mehr oder weniger kleine Stützpunkte in der Sahelzone, mit Schwerpunkt im Niger.

