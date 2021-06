Die Herzschläge Julia Hagens und Igor Levits

Cellosonaten von Beethoven, Debussy und Schostakowitsch als leidenschaftliche Klangbotschaften.

„Ich habe noch nie einen Pianisten getroffen, der diese Sonate schneller spielen wollte als ich“, meinte Julia Hagen im Gespräch im Berio-Saal am Mittwoch amüsiert. Igor Levit erklärte: Für ihn symbolisieren die Achtel im ersten Satz von Beethovens Cellosonate Nr. 1 einen erregten Herzschlag. Der pochte dann am Donnerstag im Großen Saal so ambitioniert, dass manche von Levits perlenden Läufen schon in der Saalmitte nicht mehr ganz klar ankamen.