Jetzt geht's los: Wo Fußball geschaut wird

In der Gruppe jubeln – mit Abstand: Die EM-Spiele lassen sich trotz und mit Corona-Auflagen auch in der (kleinen) Menschenmasse verfolgen. Große Public Viewings gibt es kaum – kleinere Alternativen aber sehr wohl.

Wien. Natürlich wird es nicht ganz wie früher. Aber immerhin: Auch während dieser Fußball-EM gibt es für alle, die sich nach kollektiven Fußball-Schauen sehnen, die eine oder andere Möglichkeit des Public Viewings. Sofern man rechtzeitig reserviert – vor allem Österreichs Spieltage (erstmals am Sonntag, 18 Uhr) sind erfahrungsgemäß sehr beliebt.



Richtig große Public Viewings sind diesmal rar: So gibt es etwa im Burgenland, in Tirol und auch in Graz keine offiziellen Public-Viewing-Angebote (wohl aber viele Lokale, in denen die Spiele übertragen werden). Natürlich gelten beim gemeinsamen EM-Schauen die bekannten Auflagen: Ein Meter Abstand zu anderen Besuchergruppen gilt auch im Torjubel (zumindest bis 1. Juli, dann sind Lockerungen zu erwarten). Und natürlich braucht man einen 3-G-Nachweis und eine FFP2-Maske (außer am Sitzplatz) .

Die Neuen

Am Fuße des Riesenrads wurde schon bei früheren Europa- und Weltmeisterschaften kollektiv Fußball geschaut. Heuer liegt das – wienweit größte – Public Viewing im Prater (1) ein paar Gehminuten weiter an der Hauptallee. Veranstaltet wird es u. a. vom Sportportal Laola1.at und dem Feuerdorf, das die Gäste kulinarisch versorgt.

Auf 3300 m2 dürfen hier nach den Corona-Auflagen 650 Menschen hinein, die die Spiele auf einer 15 m2 großen LED-Wand verfolgen können.