Mancinis Versprechen: Italien gewann das EM-Eröffnungsspiel

Gruppe A: Italien gewann gegen ausschließlich auf Konter lauernde Türken souverän mit 3:0. Erst Demirals Patzer brachte die Wende, Immobile und Insignie legten dann nach.

Rom. Mit einjähriger Verzögerung fiel am Freitag der Startschuss zur paneuropäischen EM in Rom. So lange man auf Eröffnungsspiele oder Hymnen („We are the people“; DJ Martin Garrix, U2) auch warten muss, es bewahrheitet sich immer wieder: solch Event-Lieder sind maximal Supermarkt-tauglich, weltfremde Zeremonien – vor 16.000 Zuschauern im Stadio Olimpico – entwerten sogar Klassiker („Nessun Dorma“) und das erste Spiel ist bloß ein Langweiler . . .

Doch mit „Il Canto degli Italiani“ herrschten prompt echte Stimmung und möglicher Heimvorteil rund um die Squadra Azzurra. Nach dem Anpfiff gab es Lärm, Gesänge, Pfiffe und Buhrufe; es war der so vermisste Fußball-Flair wie eh und je. Und spät, aber doch, fielen auch Tore.

APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Die Squadra, unter Trainer Roberto Mancini seit 2018 von Catenaccio-Zwängen befreit und seit nunmehr 28 Spielen unbesiegt, stürmte. Insigne, Immobile und Berardi warteten auf Bälle, hatten auch Gelegenheiten, blieben aber stets in der Premier-League-gestählten türkischen Viererkette hängen. Die beste Möglichkeit hatte der 36-jährige Veteran Chiellini (22.) mit einem Kopfball. Und wirklich jeder Elfer-Alarm blieb unbelohnt.

Konter, dann der Patzer

Die Türken, mitunter zu zehnt in ihrem Strafraum, lauerten ausschließlich auf Konter. Das 0:0 zur Halbzeit war für die Elf von Senol Günes nach dieser reinen Abwehrschlacht schmeichelhaft.

Nach Wiederbeginn aber hatten die Italiener (23:1 Torschüsse) Glück: Demiral lenkte einen Berardi-Querpass ins eigene Tor zum 1:0 (53.). Es war das zehnte Eigentor im Rahmen einer EM-Endrunde. Das 2:0 erzielte Immobile (67.), das 3:0 Insignie (79.). Damit war der von Mancini zuvor in einem offenen Brief an Italien versprochene Auftaktsieg unter Dach und Fach. (fin)

Türkei: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Yokuslu (65. Kahveci) - Karaman (76. Dervisoglu), Tufan (64. Ayhan), Yazici (46. Ünder), Calhanoglu - B. Yilmaz

Italien: Donnarumma - Florenzi (46. Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli (74. Cristante) - Berardi (85. Bernardeschi), Immobile (81. Belotti), L. Insigne (81. Chiesa)