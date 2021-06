Am Mittwoch könnte der gesamte Aktienmarkt einen neuen Schub erhalten. Diese vier Aktien freilich lassen einen solchen unabhängig davon aus eigener Kraft erwarten.

Es ist für gewöhnlich so, dass die ersten Erfahrungen an der Börse psychologisch wichtig sind für die weitere Einstellung zum Kapitalmarkt und das Anlageverhalten. Insofern wird noch interessant werden zu sehen, wie sich jene vielen Millionen junger Anleger, die in den vergangenen zwei Jahren neu auf den Markt gekommen sind, diesbezüglich entwickeln. Sie nämlich kennen nur einen von den Notenbanken angetriebenen Markt, wie es ihn zumindest vor der Finanzkrise 2008/2009 so noch nicht gab. Und nicht wenige von ihnen lassen sich auch von ihrer Internet-Community, in der man einander zu Käufen so genannter Meme-Aktien gepusht wird, zu ebensolchen Massenaktionen hinreißen. Mit dem Effekt, dass Aktien wie die des US-Videospielehändlers Gamestop, der Kinokette AMC oder neulich des Online-Händlers für Kinderartikel, Windeln.de, binnen weniger Tage um mehrere Hundert Prozent nach hochgetrieben werden, um dann um die Hälfte oder mehr zu fallen. Viele werden bei diesem Spiel gewinnen, viele auch verlieren.

Früher oder später werden sich auch die Kontrollbehörden mit dieser Anlegerkultur und ihrem Einfluss auf die Märkte mehr beschäftigen müssen.

Derweil sind die prosaischeren Gemüter unter den Anlegern, die vernünftigerweise einen Bogen um die Meme-Aktien machen, derzeit wieder einmal mit den Notenbanken beschäftigt. Und können fürs Erste durchatmen. Erwartungsgemäß nämlich hat sich die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag für eine Politik der ruhigen Hand ausgesprochen. Heißt, sie hält trotz der schwächer werdenden Pandemie und steigender Inflationszahlen an ihrem ultralockeren Kurs fest. Das schob zum Wochenende hin auch die europäischen Leitindizes etwas an. Ihnen war ja zuletzt auf ihren Rekordhochs etwas die Puste ausgegangen.

Und so wie diese Woche alles auf die EZB geschaut hat, blickt nun alles auf die US-Notenbank Fed, die am Mittwoch ihre Sitzung abhält. Zu einer Straffung der Geldpolitik wird es trotz hoher Inflation nicht kommen, Anleger werden aber die Ohren spitzen, wie allein das Nachdenken darüber kommuniziert wird. Eigentlich hat die Fed ihr feines Sensorium oftmals bewiesen, um die Märkte nicht zu verschrecken.

Und so liegt es an der Fed, ob sie dem Markt einen neuen Antrieb liefert. Sonst nämlich ist keiner in Sicht. Nach jetzigem Stand ist also eher mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen, wobei für die nächsten Monate leichte Korrekturen durch Gewinnmitnahmen wohl einzukalkulieren sind. Für den Gesamtmarkt jedenfalls sind angesichts der recht hohen Bewertungen keine großen Gewinnsprünge zu erwarten.

Aktien mit interessanten Chancen gibt es freilich trotzdem. Gerade in Europa, wo noch viel Wirtschaftswachstum wettzumachen ist. Welchen Aktien also wird einiges zugetraut?