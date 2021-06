Die einen regieren schon, die anderen wollen es demnächst tun: In Österreich tagt am Sonntag der grüne Bundeskongress – in Deutschland war am Samstag grüner Parteitag. Was eint, was trennt die beiden Öko-Parteien?

Es ist ein grünes Wochenende. Diesseits und jenseits der Grenze. Die deutschen Grünen halten seit Freitag und bis Sonntag Parteitag, die Österreicher diskutieren öffentlich am Sonntag.