Pool via REUTERS

Schock im Fußball-Stadion. Der Däne Christian Eriksen brach am Spielfeld zusammen und musste reanimiert werden. Er wurde ins Spital gebracht - war aber wieder bei Bewusstein. Das Spiel wird ab 20.30 Uhr fortgesetzt.

Der im EM-Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Finnland kollabierte Fußball-Star Christian Eriksen ist bei Bewusstsein. Der 29-Jährige sei „wach und ist zu weiteren Untersuchungen im Reichskrankenhaus“, schrieb der dänische Verband DBU bei Twitter und kündigte zeitnahe neue Informationen an. Im Parken Stadion brandete Applaus auf, als die Nachricht bekannt wurde.

Eriksen war während der Partie in Kopenhagen auf dem Rasen zusammengebrochen und regungslos liegen geblieben. Sofort herbeigerufene Helfer hatten lebensrettenden Maßnahmen eingeleitet. „Nach dem medizinischen Notfall des dänischen Spielers Christian Eriksen hat eine Krisensitzung mit beiden Mannschaften und der Spielleitung stattgefunden“, teilte die Europäische Fußball-Union UEFA mit.

Im Stadion war zuvor zu sehen gewesen, wie Sanitäter eine Herzmuskelmassage durchführten. Erst Minuten später wurde Eriksen auf einer Rettungstrage, unter Sichtschutz und begleitet von seinen Mitspielern aus dem Innenraum des Parken Stadions gefahren. Die Dänemark-Profis waren den Tränen nahe, auch Eriksens Freundin war auf den Rasen geeilt. Das Spiel wurde zunächst nur unterbrochen.

Die Zuschauer, Trainer, Spieler standen unter Schock - viele schlugen die Hände vor das Gesicht. Im Stadion wurde es zeitweise still, nachdem es zuvor beim ersten Auftritt der dänischen Mannschaft in Kopenhagen sehr stimmungsvoll zugegangen war. „Bitte bleiben Sie auf ihren Sitzen, bis es weitere Informationen gibt“, sagte der Stadionsprecher durch.

Die Aktion passierte in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung. Nach gut zehn Minuten verließen die finnischen Spieler den Rasen.