Großeinsatz der Feuerwehr im Wiener Prater

Eine Person konnte aus einem brennendem Gebäude gerettet werden.

Ein Vollbrand in einem Vereinslokal eines Sportvereins im Prater hat am Sonntag für einen Großeinsatz der Wiener Berufsfeuerwehr gesorgt. Seit halb vier Uhr früh sei man mit 17 Fahrzeugen und 70 Feuerwehrleuten im Einsatz, teilte die Feuerwehr am Sonntag in der Früh mit. Eine Person sei aus dem zweistöckigen Gebäude an der Hauptallee, in dem Vereinsräume und eine Kantine untergebracht sind, gerettet worden. Derzeit dauere der Einsatz noch an.

"Das Feuer wird mit mehreren Löschleitungen im Inneren des Gebäudes und über drei Drehleitern bekämpft. Außerdem muss das Dach mit speziellem Trenngeräten geöffnet werden", erklärt der Presse und Informationsoffizier der Feuerwehr Lukas Schauer. Für die Dauer des Löscharbeiten ist die Hauptallee aufgrund der starken Verrauchung zwischen Laternenweg und Kaiserallee bzw. Rotundenallee gesperrt.

(APA)