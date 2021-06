Oranjes Auftaktgala: 3:2-Sieg über Ukraine

Die ÖFB-Gegner präsentieren sich stark, die Niederlande glänzen mit Offensivdrang und einem 3:2-Sieg.

Amsterdam. In der Johan-Cruyff-Arena bot sich Gelegenheit, die weiteren ÖFB-Gruppengegner unter die Lupe zu nehmen. Der erste Eindruck: So sie das noch nicht sind, sollten Teamchef Foda und Co. gewarnt sein. Die Niederlande und die Ukraine überzeugten mit Offensivdrang, in einem temporeichen Schlagabtausch setzten sich die Gastgeber am Ende 3:2 durch.

Die Auswahl von Bondscoach Frank de Boer kombinierte sich ein ums andere Mal vor das Tor der Ukrainer, Dumfries vergab einen Hochkaräter (5.), Depay kreierte Chancen aus dem Nichts (40.) und Wijnaldum verwertete schließlich einen Nachschuss, nachdem Ukraine-Goalie Bushchan aus dem Tor gezwungen worden war (52.). Man setzte nach, Weghorst besorgte das 2:0 (58.). Doch auch bei der Ukraine gelang vieles, erst der Anschlusstreffer durch Yarmolenko (75., Prädikat sehenswert), dann Yaremchuks zwischenzeitlicher Ausgleich (79.). Dumfries aber erzielte Oranjes Siegtreffer (85.).

Fazit aus ÖFB-Sicht: Die Niederlande sind dank individueller Klasse aus allen Lagen gefährlich, die Ukraine ist im Abschluss eiskalt. Jedenfalls zwei andere Kaliber als Nordmazedonien.

(red.)