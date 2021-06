Ferrari auf dem Laufsteg

Der Automobilkonzern Ferrari will seinen Markenkosmos erweitern. In Maranello wurde eine Kollektion mit High-Fashion-Anspruch gezeigt. Außerdem eröffnete man ein Restaurant.

PS-Stärke, Formel 1, die Farbe Rot: Die italienische Automobilmarke Ferrari ist im Lauf der Jahrzehnte selbst zu einem Mythos geworden, der leidenschaftliche Fans hervorgebracht hat.

Neben Merchandise-Produkten wie Polos, Sonnenbrillen und den bekannten Kappen mit Pferdeemblem erweitert Ferrari nun seinen Markenkosmos und streckt die Fühler nach dem gehobenen Modesegment mit Designanspruch aus. Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Automobilkonzernes wurde im Ferrari-Hauptquartier in Maranello eine Modekollektion vorgestellt. Entworfen wurde die Herren- und Damenkollektion vom Designer Rocco Iannone, auch eine Boutique hat man eröffnet.

In der Kollektion hat man nach eigenen Angaben auf multifunktionale und nachhaltige Stoffe gesetzt und Primärfarben gewählt, die für eine mutige, unerschrockene und durchsetzungsfähige Ästhetik sorgen sollen.

Allumfassender Lebensstil

Ferrari sei ein ganzer Lebensstil, der die Mode einschließe, heißt es in einer Presseaussendung. Die gleichen Werte, Handwerk und Ästhetik, würden nun eben auch in den Mode einfließen. „Autobau und Modemachen haben dieselben Wurzeln. Es ist eine Symbiose, die durch die Nähe zweier scheinbar getrennten und verschiedenen Welten erfahrbar gemacht wird."

Ferrari eifert dabei anderen Autokonzernen nach, die ihr Produktsortiment erweitern und nicht nur Merchandise anbieten. Gutes Beispiel ist etwa Porsche, das bereits in den 70er-Jahren begann, den Luxusmarkt mit Accessoires wie Sonnenbrillen zu beackern. Mittlerweile ist Porsche Design mit Taschen, Gepäckstücken, Sneakers und auch Uhren erfolgreich. Immer wieder kooperieren zudem Auto- und Modeunternehmen miteinander, so etwa Maserati und Ermenegildo Zegna mit Innenenausstattung und einer Kapselkollektion oder Land Rover und Barbour. Denken ließe sich auch an die Modemarke AlphaTauri aus dem Red-Bull-Konzern, die quasi eine Verwandte zweiten Grades des Red-Bull-Rennteams ist.

Neben einer Modekollektion samt Shop weihte Ferrari auch ein Restaurant namens Cavallino ein, das in Zusammenarbeit mit dem Starkoch Massimo Bottura und der Architektin India Mahdavi entstanden ist. Es befindet sich gegenüber dem Eingang des Ferrari-Standorts in Maranello.

(chrile/ag)