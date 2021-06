Neuer israelischer Ministerpräsident Bennett stellte Kabinett vor

Die 27 neuen Minister traten zum Fototermin bei Noch-Präsident Rivlin an. Am Montag soll auch die Amtsübernahme des neuen Premiers Bennet bei Netanjahu über die Bühne gehen.

Der neue israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hat am Montag sein Kabinett vorgestellt. Die 27 Ministerinnen und Minister versammelten sich in Jerusalem zum traditionellen Foto mit Staatspräsident Reuven Rivlin. Die neue Koalition wird von insgesamt acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum gebildet, darunter erstmals auch eine arabische Partei. Rivlin wird am 9. Juli als Staatsoberhaupt von Yitzhak Herzog abgelöst, der zu seinem Nachfolger gewählt wurde.

Mit nur einer Stimme Vorsprung war die neue Regierung am Sonntagabend im Parlament in Jerusalem bestätigt worden - und das auch nur dank Enthaltung: 60 zu 59 ging die Abstimmung aus, bei 120 Mandataren. Dies bedeutet das vorläufige Ende der Ära des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der seit 2009 ohne Unterbrechung im Amt war. Nach dem Termin beim Präsidenten stand die formelle Amtsübergabe von Netanyahu an Bennett auf dem Programm. Im Zuge einer Rotationsvereinbarung soll der Ultrarechte Bennett (49) von der Siedlerpartei Yamina nach zwei Jahren von Yair Lapid (57) von der Zentrumspartei Yesh Atid als Premier abgelöst werden.

Iran: „Egal, wer geht und wer kommt"

Der Iran erwartet nach dem Aus für den bisherigen Ministerpräsidenten Netanjahu keine grundlegenden politischen Veränderungen. "Die Politik des zionistischen Regimes wird sich nicht ändern - egal, wer geht und wer kommt", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, am Montag in Teheran. Zu Netanjahus Nachfolger äußerte sich Teheran zunächst nicht.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hatte Anfang Juni zum möglichen Abschied Netanjahus gesagt, dies werde eine Reise in die "Mülltonne der Geschichte". Beide Länder sind seit mehr als 40 Jahren miteinander verfeindet. Der Ultrarechte Bennett hatte sich wie Netanjahu am Sonntag noch vor seiner Wahl gegen eine Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgesprochen. Auch unter seiner Regierung werde Israel dem Iran nicht erlauben, Nuklearwaffen zu erlangen.

(APA/dpa)