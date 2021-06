"Historiques American 1921" von Vacheron Constantin

Die "Historiques American 1921" wurde vor 100 Jahren speziell für Kunden in den Vereinigten Staaten entworfen. Zum Jubiläum legt Vacheron Constantin drei neue Modelle auf.

Als Vacheron Constantin vor 100 Jahren eine kissenförmige Uhr mit gedrehtem Zifferblatt und provokativ an der Ecke platzierter Aufzugskrone für den amerikanischen Markt fertigte, trug diese selbstverständlich noch nicht den Beinamen "Historiques". Außerdem hatte es eine ähnliche Uhr schon 1919 gegeben allerdings nicht in der eleganten Version, die ab 1921 in den USA vermarktet wurde, sondern als experimentelle Kleinstserie mit militärisch inspirierten großflächigen Leuchtziffern und -zeigern.

Das Modell für Amerika besaß dagegen schlanke Breguet-Zeiger sowie aufgedruckte, nicht leuchtende schwarze Breguet-Ziffern und wurde mit seiner guten Ablesbarkeit am Steuer des damals an Präsenz gewinnenden Automobils beworben: Die Uhr ließ sich dank ihres um 45 Grad gedrehten Zifferblatts auch dann noch einwandfrei ablesen, wenn der Fahrer die Hand am Lenkrad liegen ließ.

Punziert. Das Manufaktur-Handaufzugskaliber 4400 AS trägt stolz die Genfer Punze. beigestellt

100 Jahre, drei Neuheiten

Obwohl auch diese Uhr nur in geringen Stückzahlen produziert wurde, dient sie Vacheron Constantin seit den 2000er-Jahren als Inspirationsquelle für erfolg reiche Neuauflagen. Zum 100-jährigen Jubiläum lanciert die Genfer Manufaktur nun gleich drei Modelle: Die weißgoldene "Historiques American 1921" gibt es für Herren mit einer stattlichen Seitenlänge von 40 Millimetern und in einer Damen- beziehungsweise Unisex-Größe von 36,5 Milli metern. Hinzu kommt das 40 Millimeter große Modell "Historiques American 1921 Collection Excellence Platine", das vom Gehäuse inklusive Krone über das Zifferblatt bis hin zur individuell geformten Dornschließe aus 950er Platin besteht. Sogar die Naht des blauen Alligatorlederbands wird aus Platin fäden, gemischt mit Seide, gewoben.

Retro-Schönheiten. Die neue "Historiques American 1921" gibt es mit 40 und 36,5 Millimetern Durchmesser. Alex Teuscher

Die Armbänder der beiden Weißgoldversionen bestehen dagegen aus patiniertem Kalbsleder mit Farbverlauf; sie werden von der italienischen Lederwarenmanufaktur Serapian produziert. Hinter den Saphirglasböden der drei Neuheiten versieht das Manufaktur-Handaufzugskaliber 4400 AS seinen zeitbewahrenden Dienst. Es ist nur 2,8 Millimeter hoch und ermöglicht damit schlanke Gehäuse von 8,06 Millimetern Bauhöhe für die Herrenuhren und 7,41 Millimetern für das Damenmodell. Trotz seiner flachen Konstruktion bietet das von Vacheron Constantin entwickelte und gefertigte Uhrwerk eine überdurchschnittlich hohe Gangreserve von rund 65 Stunden. Als Zeichen seiner einwandfreien Verarbeitung und feinen Verzierung darf es die Genfer Punze als unabhängig vergebenes Gütesiegel tragen.

Die beiden Weißgolduhren werden zum Preis von 36.400 beziehungsweise 30.000 Euro angeboten, und die auf 100 Exemplare limitierte Platin version kostet 50.500 Euro.