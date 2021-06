Naftali Bennett: Der Mann, der Netanjahu ablöst

Bennett stieg vom Bürochef des nunmehrigen Ex-Premiers Netanjahu zu dessen Nachfolger auf. Der 49-Jährige vereint einige Widersprüche in sich.

Fünf Stunden, bevor er zum Ministerpräsidenten aufsteigen sollte, stand Naftali Bennett am Rednerpult im israelischen Parlament und blickte in die Runde. Die Runde tobte. „Schande!“, brüllten Abgeordnete der Regierung, die gerade im Begriff war, abgewählt zu werden. „Lügner“, „schäm dich!“ Bennett, breitschultrig, in dunklem Anzug, ertrug die Schmähungen, ohne eine Miene zu verziehen. Für einige Momente lächelte er. „Die Juden sind ein Volk mit Meinungen, wie wir hier sehen“, sagte er.