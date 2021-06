Literaturmuseum: Der weltberühmte Globetrotter Stefan Zweig

Eine textlastige Schau, die Fernweh erzeugt: „Stefan Zweig Weltautor“ zeigt Aufgeschlossenheit und Versatilität dieses Schriftstellers, aber auch seine Schwächen.



Thomas Mann, dem es an Selbstbewusstsein nie besonders mangelte, war von der Wirkung des Kollegen beeindruckt: „Sein literarischer Ruhm reichte bis in den letzten Winkel der Erde,“ schrieb er 1952 über Stefan Zweig, zehn Jahre nach dessen Tod. Vielleicht sei seit den Tagen des Humanisten Erasmus kein Schriftsteller so berühmt gewesen wie er, vermutet der Repräsentant der Weltliteratur aus Lübeck.

Wie aber demonstriert man in einer Ausstellung nicht nur rhetorisch, sondern auch anschaulich, dass Zweig zu den weltweit meistgelesenen und -übersetzten Autoren des 20. Jahrhunderts zählte und auch heute noch ein Bestseller ist? Nichts leichter als das: Man füllt eine große Bücherwand mit internationalen Ausgaben seiner Werke.