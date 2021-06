Marlis Petersen: Vom süßen Mädel zur reifen Frau

Die Sopranistin dominierte mit ihrem Hausdebüt als Marschallin den „Rosenkavalier“ unter Philippe Jordan. Auch Louise Alder gefiel.

Sinnlich, überlegen und souverän bis ins Detail – so wirkte Marlis Petersen als Feldmarschallin bei ihrem Rollendebüt an der Wiener Staatsoper in Richard Strauss' „Der Rosenkavalier“. Wie die Sopranistin in der 386. Aufführung der Otto-Schenk-Inszenierung die Leidenschaft der reifen Frau zeichnete und wie innig sie über „Die Zeit, (. . .) ein sonderbar Ding“ sinnierte, ging unter die Haut. Die schwankende Verliebte, die sich gleichzeitig mit jedem Ton mehr ihrer eigenen Vergänglichkeit bewusst wird: Mit so viel Feingefühl haben sich Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss ihre Marschallin wohl gedacht.