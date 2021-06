Nächster Anlauf für mehr Urlaub

(c) REUTERS (Eric Gaillard)

Vier Wochen bezahlten Urlaub schreibt die EU mindestens im Jahr vor. Hierzulande sind es fünf. Die Gewerkschaft will mehr.

Manche Fragen kann man schwer mit Nein beantworten: „Sind Sie dafür, dass alle Arbeitnehmer eine sechste Urlaubswoche bekommen?“, fragte das Institut für empirische Sozialforschung sinngemäß im Mai 800 unselbstständig Beschäftigte in Österreich. 86 Prozent sprachen sich dafür aus. Immerhin elf Prozent halten die Ausweitung des Urlaubsanspruchs für keine gute Idee. Auftraggeberin war die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA). Sie sammelt Munition, um einer alten Forderung neuen Schwung zu verleihen: der sechsten Urlaubswoche für alle.



Derzeit steht eine sechste Urlaubswoche per Gesetz grosso modo allen zu, die zumindest 25 Jahre beim selben Dienstgeber beschäftigt sind. Bis zu fünf Jahre können beim Wechsel des Arbeitgebers aus früheren Dienstverhältnissen angerechnet werden. Die Anrechnung werde aber laut Gewerkschaft sehr restriktiv gehandhabt. Mit dem Resultat, dass nur ein überschaubarer Teil der Beschäftigten in den Genuss des zusätzlichen Urlaubs kommt.