Allein das Feindbild China wird den Westen nicht zusammenschweißen

US-Präsident Biden ist für Peking ein gefährlicherer Gegner als Donald Trump. Die Volksrepublik hat es nun sogar auf die Agenda der Nato geschafft.

Der Vergleich mit dem amateurhaften Vorgänger macht sicher: Im Weißen Haus ist ein außenpolitischer Vollprofi am Werk. In seinen ersten fünf Monaten als US-Präsident hat Joe Biden auf internationaler Bühne so ziemlich alles richtig gemacht. Der 78-Jährige zieht klare Linien – konzentriert, konsequent und beeindruckend schnell. Seine Außenpolitik folgt nicht dem Zufallsprinzip, sondern einem Plan. Biden bringt Ordnung in das Chaos, das er geerbt hat. In der zentralen geopolitischen Frage der Gegenwart knüpft der US-Präsident jedoch dort an, wo Donald Trump aufgehört hat: Er schlägt einen konfrontativen Kurs gegenüber der aufstrebenden Weltmacht China ein.