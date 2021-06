Späte Niederlage für ÖFB-Frauen gegen Italien

Die Österreicherinnen hielten gut gegen den WM-Viertelfinalisten von 2019 mit, mussten sich nach einem späten Foul-Elfmeter aber noch 2:3 geschlagen geben.

Wr. Neustadt. Endlich wieder einmal vor Heimpublikum durften sich die ÖFB-Frauen im Testspiel gegen Italien präsentieren bevor im Herbst gleich sechs WM-Qualifikationsspiele darunter der Hit in England anstehen. 750 Fans fanden sich am Dienstag bei bestem Fußballwetter in Wr. Neustadt ein und sahen den frühen Rückstand durch Soffia (3.) und wenig später den Ausgleich durch Nicole Billa. Die deutsche Torschützenkönigin behauptete sich gegen zwei Gegnerinnen und schoss zum 1:1 ein (12.).

Die nach den Ausfällen von Viktoria Schnaderbeck, Virginia Kirchberger und Katharina Schiechtl neu formierte Abwehr (Verena Aschauer wurde nach langer Verletzungspause erst spät eingewechselt) stabilisierte sich, die starke Marie-Therese Höbinger erkämpfte und verteilte Bälle, doch Billa (32.) und Sarah Puntigam (50.), die mit ihrem 109. Länderspiel mit Rekordhalterin Nina Burger gleich zog, trafen nicht. Die Italienerinnen verbuchten einen Lattentreffer (37.), ehe erneut Soffia auf 2:1 stellte – Zinsberger machte bei dem Ball aus spitzem Winkel nicht die beste Figur (53.).

Die Österreicherinnen drängten auf den Ausgleich und belohnten sich nach mehreren Topchancen nach einem Eckball durch Wenninger (68.). Doch ein Foul-Elfmeter (77., Linari) kostete die ÖFB-Frauen das achtbare Remis gegen den WM-Viertelfinalisten von 2019. Denn die letzte Chance vergab Laura Feiersinger, als sie nach einem Lochpass den Tick zu spät kam (80.). Im Finish gaben Lara Felix und Annelie Leitner noch ihre ÖFB-Debüts.

Österreich – Italien 2:3 (1:1). Tore: Billa (12.), Wenninger (68.). bzw. Soffia (3., 53.), Linari (77.(Elfmeter).

Österreich: Zinsberger; Wienroither, Georgieva (87. Aschauer), Wenninger, Naschenweng; Puntigam; Feiersinger (82. Felix), Zadrazil, Höbinger (82. Leitner), Dunst (75. Enzinger); Billa (87. Wieneroither).

(swi)