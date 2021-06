Slowakei feiert Überraschungssieg gegen Polen

Milan Skriniar schoss die Slowaken zum 2:1-Sieg gegen Polen.

Polen hat bei der paneuropäischen Fußball-EM einen klassischen Fehlstart hingelegt. Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. mussten sich am Montagabend in St. Petersburg zum Auftakt der Gruppe E der Slowakei mit 1:2 geschlagen geben. Nach einem Eigentor vom polnischen Tormann Wojciech Szczesny (18.) und dem Ausgleich von Karol Linetty (46.) sorgte der 26-jährige Inter-Mailand-Abwehrspieler Milan Skriniar (69.) für die Entscheidung zugunsten des Außenseiters.

Die Slowaken legten damit gleich einmal den Grundstein, um wie auch zuletzt bei der WM 2010 und der EM 2016 die Gruppenphase zu meistern. Die Polen blieben seit 2002 im siebenten Anlauf bei einem Endrunden-Auftaktspiel zum sechsten Mal sieglos. In der Folge trafen noch Turniermitfavorit Spanien und Schweden in Sevilla aufeinander.

(APA)