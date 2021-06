Gute Freunde, strenge Rechnung: Was die USA und die EU trennt

US-Präsident Joe Biden und die Spitzen der Europäischen Union werden heute in Brüssel einige harte Nüsse ungeknackt lassen. Ein Blick auf die Agenda.

Brüssel. Der erste Besuch Brüssels durch Joe Biden in seinem Amt als US-Präsident war schon lang vor der Landung von Air Force One auf dem Flughafen Zaventem an einem untrüglichen Zeichen zu erkennen: Der öffentliche Raum um das Hotel mit dem stimmigen Namen „The Hotel“, in dem bereits Amtsvorgänger Donald Trump samt Tross abgestiegen ist, ist seit dem Wochenende weiträumig abgesperrt. Und auch das EU-Viertel, in dem die Karawane gepanzerter Limousinen am Dienstagmorgen Einzug halten wird, wimmelt vor schwer bewaffneten Polizisten, die den herkömmlichen Verkehr umleiten.