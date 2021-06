Schwedens Mauer hält Spanien stand

Die Spanier hatten bis zu 80 Prozent Ballbesitz, trafen gegen das schwedische Abwehrbollwerk aber nicht ins Tor.

Sevilla. Konträrer könnten die Spielanlagen kaum sein, die am Montagabend bei hochsommerlichen Temperaturen von 40°C in Sevilla aufeinandertrafen. Die Spanier spielten, angefeuert von den eigenen Fans, geduldig Pass um Pass und suchten die Lücke in Schwedens Mauer – und fanden sie auch. Dani Olmo und Koke näherten sich an, ehe Alvaro Morata nach einem Fehler von Marcus Danielson allein vor dem Tor auftauchte, aber vorbei schoss (38.).

Die Schweden verbuchten in der ersten Hälfte exakt 65 Pässe (Spanien 430!), zeigten allerdings auch auf, dass es nur drei Kontakte für eine hochkarätige Chance braucht. Alexander Isak schoss nach einem mustergültigen Konter jedoch den Verteidiger an und von dort sprang der Ball Torhüter Unai Simon in die Hände (41.).

Zumindest der Rasen in Sevilla wurde gleichmäßig beansprucht, denn nach der Pause war es dasselbe Spiel mit getauschten Seiten. Wieder hatte Morata nach einem Patzer die Chance, wieder schoss er vorbei (50.). Auf der Gegenseite tanzte Isak drei Gegenspieler aus, jedoch vergab Marcus Berg seinen Querpass aus kurzer Distanz (61.).

Spanien fehlten die Ideen und vielleicht inzwischen auch die Geduld der ersten Halbzeit, die Sturmläufer muteten immer verzweifelter an. Wieder Schwung kam erst mit den Einwechslungen von Thiago (66.) und Gerard Moreno (74.) auf. Doch Schwedens Torhüter Robin Olsen hielt gegen Letzteren (90.) ebenso wie gegen Pablo Sarabia (92.) - und damit das 0:0 fest. 849 spanischen Pässen gegenüber 106 schwedischen hatten am Ende also dasselbe Resultat zur Folge.

(swi)