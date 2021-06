Überraschende Ankündigung: Wimbledon-Finali vor vollem Haus

(c) GLYN KIRK / AFP / picturedesk.com (GLYN KIRK)

Trotz Corona-Pandemie könnten knapp 15.000 Fans im Stadion sein.

Die Endspiele im Tennis-Mekka Wimbledon könnten vor vollen Rängen gespielt werden. Englands Regierung sagte trotz Corona-Pandemie am Montagabend für das Frauen- und Männerfinale des Grand-Slam-Turniers am 10. und 11. Juli ein volles Haus (14.979 Sitze am Centre Court) zu. Die Ausrichter des ab 28. Juni stattfindenden Rasen-Turniers dürfen anfangs mit 50 Prozent der möglichen Stadion-Auslastung planen.

Aufgrund der Pandemie war Wimbledon im Vorjahr zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg abgesagt worden.

2019 setzte sich der Serbe Novak Djokovic in einem fast fünfstündigen Finalmatch gegen den Schweizer Rodger Federer durch, bei den Damen gewann die Rumänin Simona Halep.

(APA)