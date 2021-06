USA wollen Streit um Beihilfen für Boeing und Airbus entspannen

Im jahrelangen Streit zwischen den USA und der EU über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing zeichnet sich eine Entspannung ab. Der Konflikt soll eingefroren werden.

Im jahrelangen Streit zwischen den USA und der EU über Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing zeichnet sich eine Entspannung ab. Die USA planten in der seit 17 Jahren schwelenden Auseinandersetzung eine fünfjährige Aussetzung der Strafzölle, sagten mit der Sache vertraute Personen. Das solle am Dienstag angekündigt werden. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte RTL/ntv, die Strafzölle beider Seiten müssten schnellstmöglich vom Tisch.

Man müsse klären, welche Regeln der freie Handel in der freien Welt habe. Die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai diskutierte den Streit in ihrem ersten persönlichen Treffen mit dem EU-Kollegen Valdis Dombrovskis am Montag vor dem US-EU-Gipfel am Dienstag.

In einem Reuters vorliegenden Entwurf für den EU-USA-Gipfel geht hervor, dass die Staaten zusammenrücken und Handelskonflikte beilegen wollen. Neben der Aufhebung von Zöllen auf Stahlprodukte soll demnach auch der Streit Airbus/Boeing vor dem 11. Juli beigelegt werden. Das Erreichen einer Einigung habe sich angesichts von fast zwei Jahrzehnten juristischem Streit und Tausenden Seiten an Dokumenten aber als komplex erwiesen, sagte ein Insider. Das Einfrieren des Konflikts würde beiden Seiten mehr Zeit geben, sagten mehrere mit dem Thema Vertraute.

Die Zölle auf Waren in Höhe von 11,5 Milliarden Dollar (9,49 Milliarden Euro) waren seit 2019 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump schrittweise eingeführt worden. Zuvor hatten die USA und die EU jeweils Teilsiege bei der Welthandelsorganisation WTO bei ihren Vorwürfen über jeweils unfaire Hilfen für Boeing und Airbus errungen.

(APA/Reuters)