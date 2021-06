Islamlandkarte: "Warnschild" nun auch bei Grazer Moschee

Täter montierten beim Islamischen Kulturzentrum ein gelbes Plakat mit der Aufschrift "Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe". Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verdachts der Verhetzung aufgenommen.

Nach mehreren aufgetauchten Schildern in Wien ist nun auch in Graz ein "Warnschild" auf ein Nebengebäude einer Moschee aufgehängt worden. Die Polizei hat das gelbe Plakat mit der Aufschrift "Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe" Montagnachmittag wieder demontiert, hieß es am Dienstag. Gegen die Täter, den Bildern einer Überwachungskamera zufolge offenbar ein Mann und eine Frau, wird nun wegen des Verdachts der Verhetzung ermittelt.

Das Islamische Kulturzentrum Graz, auf dessen Gebäude das Schild angebracht worden war, fragte in einem Posting auf Facebook: "Wie lange Herr Bundeskanzler Kurz wollen Sie das Land und die Bevölkerung noch spalten? Was muss passieren, damit die Hetze gegen Minderheiten für politisches Kleingeld endlich aufhört? Sieht so etwa Integration aus Frau Ministerin Raab?" Diese Tat sei das "direkte Ergebnis der unsäglichen sogenannten Islamlandkarte", die nur eines zum Ziel habe: "Musliminnen und Muslime direkt an den Pranger zu stellen und unter einen Generalverdacht. Diese Landkarte muss sofort vom Netz genommen, bevor noch, Gott bewahre, Personen zu Schaden kommen", so das Kulturzentrum.

Die Neos Steiermark verurteilten das Anbringen von "Warnhinweisen" in einer Aussendung. Klubobmann Niko Swatek forderte ein "klares Bekenntnis von Ministerin Raab, gegen die Islam-Landkarte und Stigmatisierung von Muslimas und Muslimen". Er appellierte, "die Landkarte dauerhaft offline zu lassen, sich zu distanzieren und zu entschuldigen. Es kann nicht sein, dass Vereine willkürlich und ohne Evidenz, und damit ihre Mitglieder, zum Freiwild von rechtsextremen Aktivisten werden."

Identitäre als Urheber?

"Warnschilder" in der Nähe von islamischen Einrichtungen in Wien hatten Anfang Juni für Aufsehen gesorgt. Sie wurden noch am selben Tag abgenommen, der Verfassungsschutz nahm die Ermittlungen auf. Bei den Urhebern dürfte es sich um Personen aus dem Umfeld der rechtsextremen Identitären Bewegung gehandelt haben.

Die Muslimische Jugend hatte erst am Montag die dauerhafte Löschung der Karte gefordert. Unterstützt wird sie unter anderem vom ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer.

(APA/red.)