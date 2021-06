Entspannen mit Aussicht: Rooftop-Bars in Wien

(c) imago images/ThomasJe (ThomasJe via www.imago-images.de)

Bunte Loungemöbel oder skandinavisches Ambiente? Wien hat mittlerweile einige Rooftop-Bars zu bieten. Ein Überblick.

Was gibt es Schöneres, als heiße Sommertage hoch über den Dächern der Stadt ausklingen zu lassen? Die rein rhetorische Frage beantworten Rooftop-Bars, von denen auch Wien einige zu bieten hat. Ein Überblick im wahrsten Sinne des Wortes:

Atmosphere Rooftop Bar

Im achten Stock des Ritz Carlton Hotels am Schubertring befindet sich die Atmosphere Rooftop Bar, die nicht nur einen tollen Ausblick, sondern auch tolle Cocktails bereithält.

Schubertring 5-7, 1010 Wien

Lamée Rooftop

Einen wunderschönen Ausblick auf die Wiener Innenstadt und das Dach des Stephansdoms hat man vom Lamée Rooftop aus. Farbenfrohe Lounge-Bänke und Sonnenschirme laden hier ebenso zum Verweilen ein wie charmante Cocktails, die etwa auf den Namen "Jaukerl Spritz" hören.

Rotenturmstraße 15, 1010

Neni am Prater

Es müssen nicht immer Dächer sein: Die neue Neni-Location kann mit einem Blick auf den Wiener Prater und die vorbeiziehenden Achterbahnen aufwarten.

Perspektivstraße 8, 1020 Wien

Aurora Rooftop Bar

Am Dach des Hotel Andaz Vienna Am Belvedere befindet sich im 16. Stock die Aurora Rooftop Bar. Inspirieren ließ man sich von den Nordlichtern Skandinaviens, was sich nicht nur in der Namensgebung, sondern auch im nordischen Ambiente zeigt. Immer wieder sorgen hier DJs für die richtige Stimmung.

Arsenalstraße 10, 1100 Wien

Organics Sky Garden

Mit 400 Quadratmetern zählt die Dachterrasse des Organics Sky Garden zu den größten der Wiener Innenstadt, der Blick auf den Stephansdom darf auch hier nicht fehlen. Da man hier exklusiv auf die Biolimo-Organics-Serie von Red Bull setzt, ist das Getränkeangebot ein bisschen eingeschränkter.

Wipplingerstrasse 2,1010 Wien



360° Ocean Sky

Einen wunderschönen Rundum-Panoramablick mit bodentiefer Verglasung hat man vom Dachgeschoss des Haus des Meeres aus. In der Barkarte finden sich nicht nur einige Spritzervarianten, sondern auch Klassiker wie Moskau Mule und Screw Driver.

Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien

(chrile)