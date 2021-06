Der Vorschlag der SPÖ, womit die Erlangung der Staatsbürgerschaft erleichtert werden sollte, hätte laut Tirols rotem Landeschef außerdem „besser kommuniziert werden müssen“.

Der SPÖ-Vorschlag nach einer Erleichterung bei der Erlangung der Staatsbürgerschaft trifft offenbar auch parteiintern nicht auf ungeteilte Zustimmung. Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer sprach sich in der "Tiroler Tageszeitung" (Dienstagsausgabe) für ein "Nachschärfen" aus. Zudem sei er der Meinung, dass man "den Vorschlag hätte besser kommunizieren müssen".

Seine Forderung nach einem "Nachschärfen" begründete Tirols oberster Roter folgendermaßen: "In unserem Vorschlag ist nicht, wie behauptet, das Geburtsortsprinzip in seiner Reinform verankert. Laut unserem Vorschlag sollen in Österreich geborene Kinder die Staatsbürgerschaft erhalten, wenn zumindest ein Elternteil bis zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre lang legal hier gelebt hat. Aber ich glaube, wir müssen klar kommunizieren, was wir unter einem legalen Aufenthaltstitel verstehen".

SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried wiederum hat am Dienstag den Vorschlag seiner Partei verteidigt. Zu Dornauers kritischen Anmerkungen verwies Leichtfried auf Nachfrage darauf, dass man Diskussionen intern führe, aber der rote Vorschlag sei jedenfalls einer "mit Substanz". Er wolle Dornauer nichts ausrichten.

Dieser räumte außerdem auch ein, dass man über den inhaltlichen Zeitpunkt des SPÖ-Vorschlags "natürlich diskutieren“ könnte. Es hätte klar sein müssen, dass die ÖVP "reflexartig diesen grundsätzlich vernünftigen Vorschlag ablehnen wird". "Schon allein deshalb, um ihrerseits die Chance zu nützen, von ihren Skandalen rund um Thomas Schmid ablenken zu können", meinte Dornauer.

FPÖ: Dornauer agiere wie ein „von Wien Ferngesteuerter"

Der Tiroler SPÖ-Vorsitzende wurde wiederum Zielscheibe der Kritik der Freiheitlichen. Dornauer falle der Tiroler Bevölkerung in den Rücken, denn "eine Lockerung der geltenden Einbürgerungsbestimmungen hätte massive Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung in Tirol", erklärte FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger.

Dornauer agiere wie ein "von Wien Ferngesteuerter": "Anstatt sich für billigeres Wohnen, gerechte Löhne und Maßnahmen gegen den Transit in Tirol einzusetzen, huldigt er der links-rot-grünen Willkommenskultur, dabei vergisst er aber, dass Tirol infrastrukturell keinen Mehrzuzug mehr verkraftet, seine pseudobürgerliche Maske in Tirol ist gefallen".

Harsche Kritik an Vorstoß

Die Freiheitlichen seien vielmehr für eine „Verschärfung“ der derzeitigen Regelung, machte auch FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer am Dienstag in einer Pressekonferenz klar - und ließ kein gutes Haar am SPÖ-Vorschlag. Dieser hätte „nicht mehr und nicht weniger als eine „Masseneinbürgerung“ zufolge, so Amesbauer, „und da kann man der SPÖ zurecht unterstellen, dass sie auf eine neue Wählergruppe schielt“.

Ähnliche Worte fand am Wochenende ÖVP-Klubchef August Wöginger. „Die Linksparteien wollen mittels Masseneinbürgerungen die politischen Mehrheitsverhältnisse im Land ändern“, meinte er. Mit seinen genannten „500.000 zusätzlichen Einbürgerungen auf einen Schlag" holte er sich den Vorwurf der „Debatte um falsche Zahlen“ ein.

Die Neos zeigten unterdessen ebenfalls wenig Sympathien für den SPÖ-Vorstoß. Eine Umstellung auf ein "ius soli", also auf den Geburtsort abstellend, müsse in einer größeren Debatte erörtert werden. Sie sei jedenfalls auch der Meinung, dass die Einbürgerung die Krönung gelungener Integration sei, meinte Parteiobfrau Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz. Reden sollte man aber über Erleichterungen für Doppel-Staatsbürgerschaften und über den Abbau bürokratischer und finanzieller Hürden bei der Einbürgerung.

