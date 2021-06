Mann in der Slowakei tot aufgefunden: Spuren deuten auf Bären-Attacke

Archivbild. Dieser Braunbär ist in eine Fotofalle in Frankreich getappt. Ob ein Artgenosse einen Mann in der Slowakei getötet hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Es gibt in der Slowakei über 1000 Braunbären, doch die Behörden warnen vor voreiligen Schlüssen. Die Leiche des Mannes wird untersucht.

Nach dem Fund einer Leiche mit tiefen Wunden wird in der Slowakei untersucht, ob ein Bär den 57-Jährigen getötet haben könnte. Der Mann aus der Gemeinde Liptovská Lúžna wurde tot in einem Waldstück gefunden. "Rundherum waren Bärenspuren zu sehen", sagte ein Augenzeuge. Am Hals habe der Tote eine tiefe Wunde gehabt, auch das Gesicht sei schwer verletzt gewesen. Eine Autopsie soll nun genauere Erkenntnisse über die Todesursache ergeben.

Das slowakische Umweltministerium warnte vor voreiligen Schlüssen. Das Unglück dürfe nicht missbraucht werden, um den bestehenden Artenschutz infrage zu stellen. Zum natürlichen Reichtum des Landes gehörten auch Bären, Wölfe und Luchse. Es gebe ein Eingreifteam für den Fall, dass Braunbären die Scheu vor dem Menschen verlieren. Es sei aber nicht alarmiert worden. Das Ministerium rief Wanderer und Touristen auf, sich im Wald vorsichtig zu verhalten.

Nach Schätzungen leben rund 1200 bis 1600 Braunbären in der Slowakei, vor allem in den gebirgigen Regionen in der Mitte und im Norden des Landes. Dennoch kommt es relativ selten zu Zusammenstößen mit Menschen. Die großen Säugetiere sind in dem EU-Mitgliedstaat gesetzlich geschützt. Liptovská Lúžna liegt knapp 190 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bratislava.

(APA/dpa)