Die wichtigsten Sommer-Modetrends

Looks von Chanel, Miu Miu und Hermès.

Romantisch, sinnlich, gewagt. Nach dem Lockdown-Winter will der Sommer nun mit neuen Trends begangen werden.

Jogginghosen und Schlabber-Look ade, in diesem Sommer ist die Lust auf neue Trends nach dem Corona-Winter besonders groß. Eines schon vorweg: Wer es gemütlich mag, wird ebenso fündig wie all jene, die fallende Restriktionen mit außergewöhnlichen Designs feiern wollen.

Kurz, kürzer, mini

Miniröcke im Stil der 60er-Jahre feierten auf den Laufstegen von Labels wie Chanel oder Miu Miu ein Comeback. Unbeschwert, jugendlich, frei, lautet die Devise. Und was könnte es für den Sommer schöneres geben?

Auf dem Laufsteg von Miu Miu. beigestellt

Lässige Silhouetten

Ganz auf die gemütliche Home-Office-Garderobe muss man in diesem Sommer nicht verzichten. Voluminöse Silhouetten liegen nicht nur bei Louis Vuitton und Balenciaga im Trend.

Laufsteg-Look von Louis Vuitton. beigestellt

Transparente Sinnlichkeit

Ob Tüll-Details oder Mode, die an Unterwäsche erinnert. In diesem Sommer kann man in halb-durchsichtigen Outfits Haut zeigen. Labels wie Fendi oder Balenciaga machen es vor.

Laufsteg-Look von Fendi. beigestellt

Ins Netz gegangen

Nicht nur in der Fischerei geben Netze jetzt den Ton an. Wobei der Trend weniger mit Netzstrumpfhosen, sondern Netzkleider interpretiert wird. Maritim geht eben auch anders.

Laufsteg-Look von Hermès. beigestellt

Dekolleté einmal anders

Ob Bralettes, sichtbare BHs oder Korsetts. Das Dekolleté wird bei Labels wie Versace und Givenchy in den Mittelpunkt gestellt.

Laufsteg-Look von Givenchy. beigestellt

Sommer-Romanze

Ballonärmel, verspielte Krägen und feminine Prints. Wer es romantisch mag, kommt in dieser Saison auf seine Kosten. Erdem oder Simone Rocha machen es vor.

Laufsteg-Look von Erdem. beigestellt

Ausgeschnitten

Nach einigen Saisonen sind auch Cutouts wieder zurück. Looks mit architektonischen Referenzen zeigten etwa Valentino oder Fendi.

Laufsteg-Look von Valentino. beigestellt

Silberne Hoffnung

Leichtigkeit und Freiheit soll wohl die neue Trendfarbe Silber repräsentieren. Interpretiert kann die Trendfarbe dabei ganz futuristisch werden, aber auch sinnlich oder im Disco-Look der 70er-Jahre.

Laufsteg-Look von Burberry. beigestellt

Radeln auf Bermuda

Radler- und Bermudahosen liegen ebenfalls voll im Trend. Dabei muss das Outfit nicht immer ein sportliches sein, wie Chanel beweist.

Laufsteg-Look von Chanel. beigestellt

(chrile)