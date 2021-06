LGBTIQA+ ist ein Akronym und steht für die Begriffe „Lesbian", „Gay", „Bisexual", „Transgender", „Intersex", „Queer" und „Asexual“. Das Plus am Ende soll auch jene Menschen in diese Gruppe miteinbeziehen, die sich selbst eine andere Zuschreibung geben, als die genannten. „LGBT“ ist eine noch häufig gebrauchte Kurzform davon.

Mit dem Adjektiv „queer“ bezeichnen sich viele Personen, deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung nicht der heteronormativen Norm entspricht.