So korrupt ist Europa

Slowenien verzeichnet nach Ansicht der Bevölkerung einen der größten Zuwächse an Korruption.

Transparency International stellt der Bekämpfung der Korruption in der EU ein schlechtes Zeugnis aus. Sie hat sich auch im Alltag eingenistet.

Wo beginnt Korruption? Dieser und weiterer Fragen ist eine neue Auswertung der Nichtregierungsorganisation Transparency International auf den Grund gegangen. Die Korruption beginnt dort, wo es vielen Menschen gar nicht bewusst ist: wenn persönliche Kontakte genutzt werden, um etwa vorrangig an Dienstleistungen des Staats – z. B. Gesundheitsversorgung oder Förderung – zu gelangen. Allein 29 Prozent der EU-Bürger nutzten in den vergangenen zwölf Monaten ihre Kontakte, um an eine gewünschte Gesundheitsversorgung zu kommen. Sechs Prozent zahlten dafür sogar Schmiergeld.