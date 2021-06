5G: Campus Netze als Game Changer und Wachstumsmotor?

Der Ausbau der fünften Mobilfunk-Generation schreitet rasant voran, seit Jahresbeginn ist bereits jeder zweite heimische Haushalt mit dem neuen schnellen mobilen Internet abgedeckt. Ende 2023 soll 5G im gesamten Bundesgebiet flächendeckend verfügbar sein.

Aber was bedeutet das in der Praxis? Werden durch 5G auch neue intelligente Lösungen durch das „Internet of Things“ bei Handel oder Industrie eingeführt, oder handelt es sich hierbei nur um einen Hype, hinter dem keine konkreten Veränderungen stecken? Und was für einen Einfluss könnten solch neue Lösungen oder Geschäftsmodelle auf das heimische Wachstum haben?