Robert Lewandowski, der einsame Weltfußballer

Polen blamierte sich beim 1:2 gegen die Slowakei, vor allem Starstürmer Robert Lewandowski stand jetzt im Zentrum der Kritik.

St. Petersburg. Jede Niederlage schmerzt, diese jedoch ganz besonders: Robert Lewandowski versuchte es nach Polens Auftaktflop, dem 1:2 gegen die Slowakei, mit nüchterner Analyse. Doch Polens Medienlandschaft rechnete eiskalt mit dem abgetauchten Weltfußballer ab. „Mit dem Ball am Fuß gelang ihm nichts und er gehörte zu den Schwächsten auf dem Spielfeld“, schrieb „Gazeta Wyborcza“ über den Bayern-Star.

Kapitän Lewandowski und seinen Mitstreitern droht nach dem enttäuschenden 1:2-Auftakt gegen Außenseiter Slowakei in St. Petersburg schon wieder ein früher Untergang in der Gruppenphase. Schon das Duell mit Ex-Weltmeister Spanien am Samstag (21 Uhr) hat große Bedeutung für die Polen.

Dem hochdekorierten Lewandowski, der mit der Empfehlung sämtlicher Klub- und Einzeltitel zur EM angereist war, könnte es bei dem paneuropäischen Turnier wie bei der EM 2012 oder der WM 2018 gehen, als Polen in der Vorrunde gescheitert war. „Wir müssen die Verantwortung auf unsere Schultern nehmen. Wir haben natürlich noch zwei Spiele vor uns, aber das erste mit dem theoretisch schwächsten Gegner haben wir verloren. Deshalb sind wir in keiner leichten Lage“, sagte der Stürmerstar, der kaum Bälle bekam und die wenigen Zuspiele auch nur unzureichend verarbeitete.

Nur ein Team-Tor seit 2021

Während sich Lewandowski als Vereinsfußballer alle Ziele und Träume erfüllt hat, erlebt er im Einsatz für sein Heimatland immer neue Enttäuschungen. Zum einen, weil den Mitspielern in Abwesenheit der verletzten Arkadiusz Milik und Krzysztof Pi?tek die Qualität fehlt. Zum anderen, weil sich Lewandowski ohne sein gewohntes Umfeld in München schwertut, in wichtigen Spielen aufzutrumpfen. In zwölf WM- oder EM-Partien hat er seit 2012 nur zwei Tore erzielt.

Bei der Analyse des Auftakts wollten alle möglichst detailliert das Wirken Lewandowskis beschreiben. Von „ausgeschaltet“ (Ondrej Duda) über „neutralisiert“ (Slowakei-Coach Štefan Tarkovič) bis „erloschen“ (polnische Medien) fielen allerlei Begriffe für den schwachen Auftritt des Mannes, der die vergangene Bundesliga-Saison mit 41 Toren abschloss und den Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1972 auslöschte.

Und nun ein langer Urlaub nach einem frühen EM-Aus? Es deutet zumindest nicht so viel darauf hin, dass sich die Polen schnell deutlich steigern können. Ohne Milik (Marseille) und Pi?tek (Hertha BSC) fehlen wichtige Anspielpartner. Der Superstar selbst hat in den zwölf Monaten nach dem Neustart zudem ein XXL-Programm hinter sich, war körperlich und mental bei der Jagd nach Rekorden, Auszeichnungen und Teamtiteln dauerhaft gefordert.

„Das Zentrum des Spiels war zu weit weg von Robert. Unser Angriff hat nicht so funktioniert, wie er sollte“, sagt Teamchef Paulo Sousa, der früher in Dortmund spielte. Es ist ein Déjà-vu mit Ansage, quälten sich die Polen schon in den bisherigen fünf Länderspielen des Jahres ziemlich herum. Dass Torhüter Wojciech Szczęsny, der beim Turnierauftakt 2012 und 2018 jeweils patzte, mit einem Eigentor zu einem Gesicht des Fehlstarts wurde, steht sinnbildlich für Lewandowskis Jahre im Teamtrikot.

(al/DPA)