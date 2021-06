954 spanische Pässe, aber kein Tor

Mitfavorit Spanien erntete bei der Nullnummer gegen Schweden die ersten Pfiffe der eigenen Fans. Fazit: Selbst absolute Kontrolle übers Spiel kann zu wenig sein.

Sevilla. Als hätte der Coronafall von Sergio Busquets nicht schon genug Unruhe ins spanische Lager gebracht, hat das 0:0 zum Auftakt gegen Schweden die Stimmungslage nicht verbessert. Am Ende standen stolzen 954 Passversuchen der Spanier lediglich 178 der Skandinavier gegenüber. Das Resultat war da wie dort dasselbe: kein Treffer, womit die Partie in Sevilla die erste Nullnummer dieser EM-Endrunde wurde.

„Wir haben das Spiel komplett kontrolliert“, sagte Spaniens Teamchef Luis Enrique. „Wir haben so viele Chancen wie möglich kreiert. Was falsch gelaufen ist: Wir haben die Chancen nicht genutzt. Das hat ja jeder gesehen.“ Die eigenen Fans hatten mit Álvaro Morata schnell ihren Sündenbock auserkoren. Der Juventus-Stürmer hatte gegenüber Villarreals Europa-League-Sieger Gerard Moreno den Vorzug erhalten und vergab zwei Topchancen kläglich. „Es ist wahr, dass er heute nicht erfolgreich war, aber er wird die Leute in den nächsten Spielen verstummen lassen“, sagte Mitspieler Aymeric Laporte. Auch Luis Enrique stärkte Morata den Rücken. „Ich werden den Plan für das Match gegen Polen sicher nicht ändern“, erklärte er mit Blick auf das richtungsweisende Duell am Samstag. „Wir wollen die Gruppe immer noch gewinnen. Wenn das nicht klappt, wollen wir Zweiter werden“, meinte der spanische Teamchef.

Der Heimvorteil leidet

Nicht nur die Spieler litten unter den hochsommerlichen Temperaturen von 40°C in Sevilla, sondern auch der Rasen und machte den erhofften Heimvorteil teilweise zunichte. „Der Platz hat uns nicht geholfen. Ich habe Weltklassespieler gesehen, die Mühe im Passspiel hatten“, sagte Luis Enrique. „Wir brauchen bessere Bedingungen, um unsere Art des Fußballs besser spielen zu können.“ Daran allein lag es selbstredend nicht, dass seine Spieler in einigen Spielphasen gar kein Durchkommen gegen Schwedens Abwehrwall fanden.

Das Team von Janne Andersson hatte sich einem wenig ansehnlichen Defensivkonzept verschrieben und damit Erfolg gegen den Favoriten. „Wir hätten das Spiel sicher auch verlieren, aber auch gewinnen können“, resümierte der Trainer. Jungstar Alexander Isak zeigte bei zwei Kontern vor, dass auch wenige Pässe für Gefahr sorgen können. „Es war eine unglaubliche Mannschaftsleistung. Es war nicht unser bestes Match und nicht unser verdientester Punktgewinn, aber wir haben richtig hart dafür gekämpft“, so Torhüter Robin Olsen.

(red)