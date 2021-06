Hyundai und GM wollen schon bald fliegende Autos vorstellen. Bei FACC in Oberösterreich sind sie bereits Realität.

Wien. Wenn man liest, was Zukunftsforscher in den 1950er Jahren für das Jahr 2000 vorhersagten, dann gab es vor allem eine Vision: Fliegende Autos. Mit ein paar Jahren Verspätung ist es tatsächlich so weit: Vielleicht schon 2025, auf jeden Fall aber 2030 werden Lufttaxis in den Städten fliegen, erklärten die Autobauer Hyundai und General Motors (GM) am Dienstag.