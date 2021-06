Das Golf-Major "im Garten hinterm Haus"

US-Altstar Phil Mickelson ist wieder erstarkt und möchte bei den US Open endlich den Karriere-Grand-Slam vollenden. Söhnt er sich mit dem Platz in seiner Heimatstadt aus?

San Diego/Wien. Die vergangenen Tage war Phil Mickelson untergetaucht. Sein Handy hat er abgeschaltet, nichts soll seine Konzentration auf die am Donnerstag (20 Uhr, live Sky) beginnenden US Open stören. Das ist allerdings ein schwieriges Unterfangen, denn seit der US-Amerikaner vor drei Wochen bei der PGA Championship triumphierte (sein insgesamt sechster Majorsieg), strahlt ihn das Rampenlicht wieder grell an. Zurück im Favoritenkreis bekommt auch eine quälende Frage neue Aktualität: Kann er nach sechs zweiten Plätzen endlich auch die US Open gewinnen und damit den Karriere-Grand-Slam komplettieren?