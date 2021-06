Ein veritabler Flop mit Klimasteuern

Klimaschutz funktioniert nur, wenn er die Menschen „mitnimmt“.

Die Schweizer haben vergangenen Sonntag in einer Volksabstimmung mit dem geplanten CO2-Gesetz ihre Klimaziele abgelehnt, haben wir hierzulande gelesen. Das ist natürlich Unsinn: Was die Schweizer abgelehnt haben, sind simple Steuererhöhungen mit zweifelhafter Lenkungswirkung unter dem Umweltmäntelchen.

Was nämlich niemand dazusagt: Die Eidgenossen sind schon jetzt ein europäisches Musterland in Sachen Klimaschutz. Nirgendwo sonst sind – auch dank des massiven Einsatzes der Kernkraft – die Treibhausgasemissionen pro Kopf so niedrig. Zum Vergleich: Österreich „produziert“ fast doppelt so viel CO2 pro Einwohner, Deutschland mehr als das Doppelte.

Außerdem hat die Schweiz die CO2-Bepreisung, von der hierzulande so viel geredet wird, längst verwirklicht. Und zwar saftig: Die ausgestoßene Tonne kostet dort 96 Franken. Fast viermal so viel wie die geplante deutsche CO2-Steuer. In Österreich wird überhaupt erst diskutiert.

Wenn also Deutschland und Österreich ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 halbieren, dann sind sie erst dort, wo die Schweiz schon heute steht. Da kann man die Sache schon etwas gelassener angehen.

Sieht man diesen Hintergrund, dann erkennt man, ganz nebenbei, wie unsinnig prozentuelle Senkungsziele sind: Diese begünstigen Länder mit hohen Ausgangswerten. Und „bestrafen“ solche, die schon 1990, im Referenzjahr, eine vergleichsweise gute Klimabilanz hatten.

Klimaschutz funktioniert nur mit pragmatischen Maßnahmen

Die wichtigere Erkenntnis aus dem sonntägigen Referendum ist aber: Klimaschutz wird in Demokratien nur funktionieren, wenn man die Bevölkerung „mitnimmt“. Wenn man also pragmatische, für die Menschen nachvollziehbare Maßnahmen setzt. Und nicht irgendwelche utopischen Ziele, die gut klingen, für deren Erreichung es aber nicht einmal ansatzweise umsetzbare Strategien gibt.

Dass das in einem Land mit starker Tradition der direkten Mitbestimmung als Erstes aufpoppt, ist klar. Wir werden es aber bald auch in anderen Ländern sehen. In Deutschland etwa, wo immer mehr Zweifel über die Strategie „Alles abschalten – und dann schauen, was passiert, vielleicht fällt uns auch etwas ein“ laut werden.

Will man mehrere Schritte auf einmal machen, dann fällt man auf die Nase. Die Schweizer sind offenbar die Ersten, die das auf breiter Basis begriffen haben.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2021)