BND vermutet Marsalek in Moskau

Der BND-Chef glaubt, dass sich der flüchtige Wirecard-Vorstand in Moskau befindet. Die Hinweise zum Wohnort reichen vom Geheimdienstzentrum bis zur Villa eines Oligarchen.

Wo ist der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek? Der Bundesdeutsche Nachrichtendienst (BND) nimmt an, dass er sich in Moskau aufhält. BND-Chef Bruno Kahl hat diesen Verdacht im geheimen Teil seiner Befragung im deutschen U-Ausschuss Anfang Mai vorsichtig geäußert.

Nach Informationen der „Presse“ beruhen diese Informationen aber nicht auf eigenen Ermittlungsergebnissen des BND, sondern auf Hinweisen befreundeter Nachrichtendienste. Eine Bestätigung dafür soll noch ausstehen.

Marsalek wird schon seit geraumer Zeit in Moskau vermutet. Bereits im August vergangenen Jahres mutmaßte der BND, dass sich Marsalek in der Obhut russischer Nachrichtendienste befinden könnte. Damals wurde er in einem Ausbildungszentrum in Balashikha gewähnt, in dem sich auch das angeblich von Russlands Präsident, Wladimir Putin, gegründete Zentrum für Spezialoperationen befinden soll. Andere Dienste glauben, Marsalek halte sich auf dem Anwesen eines Oligarchen auf – darauf hatte es ebenfalls immer wieder Hinweise gegeben, aber auch die blieben unbestätigt.