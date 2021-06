Europa und sein libysches Problem

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Sie kommen übers Meer und es werden immer mehr. Italien will eine Umverteilung der Bootsmigranten innerhalb der EU, was auf Widerstand in vielen Staaaten stößt. Gewiss auch bei den Migranten selbst, wenn sie andere Zielstaaten haben, als ihnen behördlich vorgeschrieben werden würden. • APA/AFP/ITALIAN RED CROSS/YARA N

Heuer zählte man in Europa schon drei Mal so viele Ankünfte von Bootsmigranten wie im selben Zeitraum 2020. Gegenüber 2019 ist es gar eine Versiebenfachung. Die Schleusen des Haupttransitlandes in Nordafrika sind trotz aller Maßnahmen ziemlich offen.

In Rom regnet es an diesem Mittwochabend Anfang Juni. Ein Gewitter hat sich entladen, es ist mild. Ali (20), schwarze Haare, braune Augen, gestreifter Pulli, steht am Hinterausgang des Bahnhofs Roma-Tiburtina. Die Tropfen rinnen ihm an den Schläfen hinab und unter dem Gummi seiner Gesichtsmaske durch.