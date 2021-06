Mehr Allergien durch häufigere Hitze

Ob Energie per Windrad oder Kohlekraftwerk gewonnen wird, macht in vielerlei Hinsicht einen Unterschied.

Zukunftsängste, Allergien, Hitze, Lärm, Bewegung: Ärzte berichten über die gesundheitlichen Folgen der Energiegewinnung.

Dass die Verbrennung fossiler Energien (Kohle, Öl, Gas) krank macht, ist hinlänglich bekannt und berechnet: Demnach sterben in Europa 23.000 Menschen vorzeitig, zumal sie dem Schadstoffausstoß durch Verbrennung von Kohle ausgesetzt sind.

Auch die Folgen der zunehmenden Erhitzung sind berechnet: Medizinische Studien führen auf die ausgeprägte Hitzewelle des Jahres 2003 nicht weniger als 70.000 Todesfälle in Europa zurück. Dazu haben die IG Windkraft und der Dachverband Erneuerbare Energien am Dienstag eine Informations- und Diskussionsveranstaltung organisiert.

Heidrun Chen ist praktische Ärztin in Baden bei Wien: „Sehr deutlich sieht man, dass Allergien häufiger auftreten, auffällig ist auch, dass deren Dauer zunimmt.“ Die Medizinerin beschäftigt sich auch ausführlich mit der Psyche ihrer Patienten und Patientinnen. Sie stellt Ängste vor allem bei Jugendlichen fest. „Zwei Drittel haben Zukunftsangst, die unmittelbar mit Umweltproblemen verbunden wird – vor allem mit der Erhitzung des Klimas.“ Sie beruft sich dabei nicht nur auf Erfahrungen aus ihrer Praxis, sondern auch auf eine Befragung von 14- bis 24-Jährigen im Juli 2019.

Für Heinz Fuchsig, den Umweltreferenten der Ärztekammer, ist der wesentliche und gesundheitlich wirksamste Schritt die Veränderung der Mobilität und der verstärkte Einsatz elektrischer Energie. „Wir erreichen natürlich sehr viel, wenn es gelingt, dass die Menschen mehr Wege zu Fuß und auf dem Rad zurücklegen. Das muss auch einen Finanzminister interessieren, weil die Belastung des Budgets durch die Behandlungs- und Folgekosten enorm ist.“

Wie Energie gewonnen wird, macht einen Unterschied

„Da war zum Beispiel in den Erläuterungen zum Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz zu lesen, dass dieses keine gesundheitlichen Auswirkungen habe.“ Dies sei Unsinn – es mache natürlich einen Unterschied, ob Energie aus einem Kohle- oder Gaskraftwerk oder von einem Windrad erzeugt werde. Fuchsig richtet den Fokus auch auf Lärm. Umstieg auf E-Motoren bedeute deutlich weniger Lärm, bei einem Motorrad etwa um 20 Dezibel.

Hanns Moshammer, Leiter der Abteilung Umwelthygiene und Umweltmedizin an der Med-Uni Wien, tritt ebenfalls für die Abkehr von fossiler Energie ein. Er warnt vor Fehlentwicklungen – wie der Produktion von Bio-Fuel aus Monokultur. Zur Abkehr von fossiler Energie gebe es keine Alternative, aber Moshammer betont, dass „jede Energieform und jeder Standort“ auf Folgen abzuklopfen seien. „Eine solche Diskussion ist wichtig, und wir haben uns ihr auch immer gestellt“, sagt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft. „Wir können die Windanlagen nicht verstecken, die sieht man und sie sind groß. Aber: Das ist in Relation zu setzen.“

Sichtbarkeit der Windräder sei auch positiv besetzt. Heidrun Chen weiß, dass Windräder gerade von jüngeren Menschen als Signal wahrgenommen werden: „Es wird als Zeichen gesehen, dass gegen den Klimakollaps Maßnahmen gesetzt werden.“

