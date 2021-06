Memphis Depay: Goldketten, Bentley, plumpe Sprüche und Tore

Memphis Depay, 27, lässt Oranje vom ersten Titel bei einem Großereignis seit 1988 träumen. Die Geschichte des Fußballers aus dem Nest Moordrecht erfüllt alle Klischees, doch seine Verwandlung imponiert.

In einem Punkt gleichen sich der Fußball in den Niederlanden und Österreichs Version dieses Spiels: Jeder redet mit und weiß es besser als der Teamchef. Parallel dazu blüht die Verklärung. Viele schwärmen weiterhin von Oranje-Ikonen wie Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy oder Robin van Persie. Dass in der Gegenwart gerade eine EM läuft, bei der die Elftal-Auswahl zum ersten Mal nach zwei verpassten Großereignissen in Serie dabei ist und nach dem ersten Spiel (3:2 gegen Ukraine) wieder einmal vom ersten Titel nach 1988 träumt, versteht sich im 17 Millionen Einwohner starken Königreich von selbst. Sogar Willem-Alexander kommt zu den Spielen.