"Die Strottern": Diese zwei wollen nur spielen

Solang es „nicht Arbeit wird“, kuratieren die Strottern die Konzerte des Wiener Neustädter Ton Film Festivals. Ein frisches Album haben sie auch.

Eigentlich“, sagt Klemens Lendl und stapelt nicht zum letzten Mal tief, „haben wir ja keine Ahnung.“ Gemeint ist das Kuratieren, in dem der Sänger und Geiger der Strottern mit seinem Kollegen, David Müller, an diesem Wochenende zum zweiten Mal beim Ton Film Festival Netzhaut in Wiener Neustadt demnach dilettiert. „Wir machen einfach ein Programm entlang unserer Freunde und Freundinnen und der Musik, die uns gerade taugt.“