Noch mehr Fernsehen: exxpressTV ist da

(c) Screenshot

Am Mittwochmorgen war erstmals eine mehrstündige "Exxpresso"-Newsshow zu sehen. Unter anderem mit Chefredakteur Richard Schmitt.

Das Mitte März ins Leben gerufene Onlinemedium exxpress.at startete am Mittwoch seinen TV-Sender. Vormittags stand die Newsshow "exxpresso" am Programm von exxpressTV. „Top-aktuelle News, politisch ungefärbte Nachrichten, spannende Interviews, einfach alle Fakten“ sollte man bekommen, eine recht hoch gegriffene Eigenwerbung. Neben Tanja Pfaffeneder und Clemens Haipl war auch Chefredakteur Richard Schmitt in der Show zu sehen.

Für den späten Nachmittag und frühen Abend waren weitere Nachrichten- und Society-Formate sowie eine Wettershow angekündigt. Später soll eine "große News-Show am Abend" namens "10 vor 8" präsentiert werden. Das Hauptabendprogramm, aber auch die Berichterstattung am Vormittag variiert laut Schmitt von Tag zu Tag.

ExxpressTV ist aktuell nur über die exxpress.at-Webseite abrufbar, künftig soll sie aber auch im Kabelkanal zu finden sein. Das Studio befindet sich im Wiener Museumsquartier, wo auch die Redaktion von exxpress.at angesiedelt ist.

Ohne politische Färbung?

Die Nachrichten sollen laut einer Ankündigung auf exxpress.at "politisch ungefärbt" gebracht werden. Als Herausgeberin des exxpress-Medienhauses fungiert Eva Schütz-Hieblinger. Die Juristin hält gemeinsam mit ihrem Mann und C-Quadrat-Gründer Alexander Schütz die Mehrheit am Unternehmen (51 Prozent). Schütz war in der Vergangenheit als stellvertretende Kabinettschefin des ehemaligen Finanzministers Hartwig Löger (ÖVP) tätig. Ihr Mann spendete während dieser Zeit an die ÖVP. Exxpress.at sei dennoch keiner Partei zuzuschreiben, meinte Schütz, die sich im wirtschaftsliberalen Eck verortet, im März. Das neue TV-Angebot sei "für alle Selberdenker", wobei man auf "gehobenen Boulevard" setzen wolle, erklärte damals Schmitt, der zuletzt bei oe24.at als Chefredakteur tätig war.

(APA/red.)