Durant führt Nets mit NBA-Rekord zum Sieg

Kevin Durant schrieb beim 114:108-Erfolg über die Milwaukee Bucks eine neue Bestmarke.

NBA-Star Kevin Durant hat die Brooklyn Nets mit einer historisch starken Leistung im Halbfinale der Eastern Conference wieder in Führung gebracht. Durant kam beim 114:108 gegen die Milwaukee Bucks am Dienstagabend (Ortszeit) auf starke 49 Punkte, 17 Rebounds und 10 Vorlagen - eine Ausbeute von mindestens 45 Punkten, 15 Rebounds und 10 Vorlagen hatte es in der Geschichte der NBA-Play-offs noch nie gegeben.

Zudem spielte der 32-Jährige jede Sekunde der Partie, allein 20 Punkte erzielte Durant im letzten Viertel. Dabei waren die Nets zur Halbzeit 43:59 und sogar noch während des dritten Viertels mit 16 Punkten zurück gelegen. "Es ist irre, wozu er in der Lage ist", sagte Nets-Trainer Steve Nash.

In der Serie führt das Team aus New York durch den Erfolg nun 3:2 und ist nur noch einen Sieg vom Einzug in die Conference-Finals entfernt. Für die Bucks um Giannis Antetokounmpo ist das Heimspiel in der Nacht auf Freitag nun ein Endspiel.

Nets-Profi James Harden spielte bei seinem Comeback nur eine Nebenrolle mit fünf Punkten, sechs Rebounds und acht Vorlagen. Jeff Green dagegen steuerte mit 27 Zählern einen Karrierebestwert zum Erfolg bei. Kyrie Irving fehlte den Nets wegen einer Verletzung am Knöchel. Bei den Bucks war Antetokounmpo mit 34 Punkten der erfolgreichste Werfer.

Die starke Leistung Durants rief Reaktionen anderer Sportler hervor. Nach dem 1:0 gegen Deutschland zum EM-Start twitterte Frankreichs Fußballnationalspieler Antoine Griezmann in der Früh mitteleuropäischer Zeit, Durant sei "unglaublich". NBA-Superstar LeBron James schrieb: "Größe! Genießt es, so lange ihr könnt, Leute!"

NBA-Ergebnis vom Montag - Play-off, Viertelfinale ("best of seven"):

Eastern Conference: Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 114:108 (Stand in der Serie 3:2)

