Unspektakulärer Start in die Plenarwoche

Eröffnet wurde die Sitzung mit einer "Aktuellen Stunde“ zum „Comeback des österreichischen Tourismus“. Ginge es nach der Opposition, würde aber viel eher über die Ministeranklage gegen Blümel diskutiert.

Den Auftakt in die vorletzte Plenarwoche im Nationalrat vor der Sommerwoche könnte man als „mäßig aufregend“ bezeichnen. Im Rahmen der "Aktuellen Stunde" wurde erörtert, ob nun der Neustart des Tourismus gelungen ist und bei der "Aktuellen Europastunde" ging es um europäische Solidarität und eine vermeintliche Abschaffung des Bargelds, vor der die FPÖ warnte. Indes wird hinter den Kulissen über eine Ausweitung des 500-Euro-Coronabonus verhandelt.

Wie auch die Tageszeitung "Der Standard" berichtet, dürfte der Bezieherkreis größer werden. Aktuellen Plänen zufolge würden ja nur Ärzte und Pflegende, nicht aber beispielsweise Sanitäter profitieren. Über Details wurde in Koalitionskreisen aber noch geschwiegen. Der Beschluss steht ohnehin erst morgen an und der Antrag dürfte auch heute nicht mehr finalisiert werden. Die SPÖ forderte indes bereits im Plenum mit Tafeln und Plakaten den "Corona-Bonus für alle". Das taten auch die Gewerkschaften GPA, younion und vida mit einer Protestaktion vor dem Hohen Haus.

„Aktuelle Stunde“ zu Tourismus und Europa

Eröffnet wurde die Sitzung mit einer "Aktuellen Stunde", die die ÖVP unter das Motto "Sichere Gastfreundschaft: Comeback des österreichischen Tourismus" gestellt hatte. Optimistische Worte gab es darin von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die sich über Österreichs Umgang mit der Corona-Pandemie freute. „Die Stimmung in der Branche und der Bevölkerung steigt mit jedem Tag, der heimische Tourismus steht mitten in einem erfolgreichen Comeback“, so die Ministerin. Lob gab es auch für den "Grünen Pass“ und dessen Umsetzung - was die Opposition durchaus anders sah.

In der "Aktuellen Europastunde" sprach die FPÖ in Person von Petra Steger nicht nur gegen die Schuldenunion an, sondern warnte auch vor einer Beschränkung des Bargelds, was den Freiheitlichen den Vorwurf des Grünen-Mandatars Michel Reimon einbrachte, die "Schwarzgeld-Mafia" schützen zu wollen: "Ihr seid noch immer die Oligarchinnen-Partei." Dass die EU die bürgerlichen Freiheiten bedrohe, wies der außenpolitische Sprecher der ÖVP, Reinhold Lopatka, zurück. Im Gegenteil gefährdeten freiheitliche Schwesterparteien wie jene in Polen die Freiheit.

Für europäische Sozialstandards wie einen Mindestlohn warb wiederum der stellvertretende Klubchef der SPÖ Jörg Leichtfried. Neos-EU-Mandatarin Claudia Gamon richtete der FPÖ aus, wer glaube, Österreich wäre ohne EU besser aus der Coronakrise gekommen, lebe am Mond, und hielt der ÖVP vor, auf europäischer Ebene selbst nur klein zu denken. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) konzentrierte sich darauf, Österreichs erfolgreichen Weg aus der Krise zu schildern und der Bevölkerung zu versichern: "Wir können getrost sagen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben."

Einwendungsdebatte vor Debatte über Ministeranklage

Bis das eigentliche Programm beginnen konnte, war dann noch eine sogenannte Einwendungsdebatte zu überstehen. Denn ungewöhnlicherweise hatten sich die Parteien nicht gemeinsam auf eine Tagesordnung verständigen können. Grund: Vor allem SPÖ und Freiheitlichen wollten gleich zu Beginn über die bereits im Ausschuss gescheiterte Ministeranklage gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) reden. Die Koalition hatte dagegen Europaerklärungen ansetzen lassen, die noch davor stattfinden sollten. Darüber wurde eine Dreiviertelstunde gestritten.

„Jeder weiß, dass die Zuschauerzahlen ab 13.00 sinken“, so etwa FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst, man habe die Ministeranklagen genau deswegen „bewusst auf nach 13:00 platziert.“ Dieser Meinung war auch Parteikollegin Dagmar Belakowitsch. Das Thema, das die Österreicher besonders brennend interessiere, nämlich die Verhandlung über die Ministeranklagen, „wurde nach hinten verräumt - die findet statt, wenn sie schon im Schwimmbad sind.“ Und Kai Jan Krainer von der SPÖ: „Es geht Ihnen darum, die Debatte über Blümel zu verschieben, die Causa zu verstecken, weil Sie sich offenbar für sein Verhalten genieren - und das tun Sie zurecht“, meinte er in Richtung der ÖVP. Mithilfe der Grünen würde die Debatte um die Ministeranklage „am liebsten nach Mitternacht verschoben“ - nur ginge das „halt nicht so leicht“. Die wollten das so nicht stehen lassen: „Es geht um eineinhalb Stunden“, kalmierte Klubchefin Sigrid Maurer, „die Debatte, die Sie haben wollen, wird mitten am Tag stattfinden. Aber was Sie abziehen, ist eine Show wegen eineinhalb Stunden. Sie sind es, die nun für Verzögerung sorgen.“ Ein Verhalten, das sie als „kindisch und ein bisschen beschämend“ bezeichnet. „Die Oppositoinsparteien pochen immer darauf, dass die Usancen des Hauses eingehalten werden - zurecht“, so solle man sich aber auch an die gemeinsam festgelegte Tagesordnung halten.

Geändert wurde das Programm nicht mehr, die Opposition hatte aber über die Hintertür Einwendungsdebatte das Thema Blümel doch noch zu einer vermeintlich besseren Fernsehzeit auf die Agenda gebracht.

Erstmals seit langem konnten wieder Zuseher vor Ort den Debatten folgen. Auf der Tribüne wurden 40 der rund 100 Plätze freigegeben. Gebraucht wurden sie fürs erste bei weitem nicht zur Gänze.

(APA/Red.)