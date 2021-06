Award: Bühne frei für Unternehmerinnen

Höchstleistungen würdigen. Zum siebenten Mal in Folge wird der Unternehmerinnen-Award verliehen. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen in fünf Kategorien.

Die Wirtschaft ist weiblich: Bereits mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich wird von einer Frau geleitet. Knapp zwei Drittel der Absolventen einer Universität oder Fachhochschule sind Frauen und selbst in den früher als „Männerdomäne“ betrachteten Lehrberufen wie Maschinen/Fahrzeuge/Metall oder Elektrotechnik/Elektronik hat sich der Frauenanteil seit 2005 mehr als verdoppelt. Auch Österreichs Start-up-Szene ist fest in weiblicher Hand: Fast jedes zweite neu gegründete Unternehmen leitet eine Frau.

Um die Höchstleistungen von Österreichs Unternehmerinnen zu präsentieren und die Besten von ihnen vor den Vorhang zu holen, hat Frau in der Wirtschaft (FiW) gemeinsam mit der „Presse“ den Unternehmerinnen-Award ins Leben gerufen. Jetzt ist es ist so weit: Im Wiener Luxushotel The Ritz-Carlton Vienna werden die „Unternehmerinnen des Jahres 2021“ prämiert. Die Sieger werden von einer hochkarätigen Jury gekürt. Bewerbungen waren in insgesamt fünf Kategorien möglich: Besondere unternehmerische Leistung, Export, Gründung und Start-up, Innovation und Social Entrepreneurship.

„Gerade herausfordernde Zeiten verlangen herausragende Leistungen“, sagt Martha Schultz, Vizepräsidentin der WKÖ und Bundesvorsitzende von FiW. „Engagement, Mut, Innovationskraft und Flexibilität zeichnen unsere österreichischen Unternehmerinnen aus. Sie sind es, die weiterhin Erfolgsgeschichten ermöglichen und Wachstum und Wohlstand des Landes erhalten. Selbst unter schwierigen Rahmenbedingungen haben unsere Unternehmerinnen und Frauen in der Wirtschaft ihr Durchhaltevermögen und ihre Flexibilität eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ihr Ideenreichtum fördert die Vielfältigkeit und Diversität unseres Wirtschaftsstandorts. Wir wollen diese Leistungen würdigen, unseren herausragenden Unternehmerinnen für die Vorbildwirkung danken und ihnen eine Bühne bieten, die sie und ihre Unternehmen vorstellt.“