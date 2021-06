Louis Vuittons Reise ins All

80er-Jahre-Futurismus trifft auf auffällige Silhouetten: Designer Nicolas Ghesquiére reiste mit einer optimistischen Kollektion in noch unbereiste Gebiete.

Was wird man tragen, wenn kommerzielle Reisen ins All erst möglich sind? Dieser Frage ging Nicolas Ghesquière in der neuen Cruise 2022-Kollektion für Louis Vuitton nach.

Anders als bei vorigen Curise-Kollektionen, die Louis Vuitton in ferne Gefilde wie Palm Springs, Rio de Janeiro oder Kyoto zog, fand die digitale Laufstegshow diesmal rund eine Autostunde von Paris entfernt in Cergy-Pontoise statt. Dort wurde das monumentale Architekturkunstwerk Axe Majeur in einen Laufsteg verwandelt. Die Brücke des israelischen Künstlers Dani Karavan erstreckt sich dort über drei Kilometer.

In der Kollektion zeigte sich die Space-Idee mit 80er-Jahre-Futurismus und Prints von Planeten und futuristischen Landschaften. Die Silhouetten zeigen sich ausladend mit Eggshapes, Raffungen und Capes. Alles in allem spricht man in der Presseaussendung von Optimismus und positiven Looks.

Das Reisen ins All ist zwar noch nicht möglich, aber: "Man braucht nicht mehr als den schönsten aller Reisepässe: Kreation. Wie immer ist sie unbegrenzt und kostenlos."

(chrile)