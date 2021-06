(c) FABRY Clemens

Gründer können jeden Euro brauchen. Deswegen sollten sie aus den typischen Fehlern anderer lernen. Und es selbst besser machen.

„Mache alles!" So beschreiben viele Neo-Gründer die ersten Monate ihrer Selbstständigkeit. Sie kümmern sich um Telefonie und IT, um Logo und Website, um Buchhaltung und Steuer. Und um Kunden. Das hat sich inzwischen herumgesprochen: Die eigene Firma darf kein Selbstzweck sein, sie muss Geld bringen. Geld, von dem man künftig leben will.