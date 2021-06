Womit man Personalchefs heute beeindruckt

(c) MGO (Marin Goleminov)

Das vergangene Jahr hat viel verändert. Auch in der Mitarbeitersuche: Manche Eigenschaften sind Personalchefs jetzt besonders wichtig. Auch in fester Anstellung schadet es nicht, sie zu kennen.

Lassen wir kurz das vergangene Jahr aus Sicht von Personalisten Revue passieren. Zuerst mussten sie blitzartig Wege finden, möglichst großen Teilen ihrer Belegschaft das Arbeiten im sicheren Home Office zu ermöglichen. Dann schlugen sie sich mit mehr oder weniger (eher weniger) ausgereiften Antragsformularen für Kurzarbeit & Co herum. Viele mussten Kündigungen aussprechen, was auch Personalisten an die Nieren geht. Dazwischen setzten sie Covid-19-Regeln um, etablierten Schutzmaßnahmen, Test- und Impfstraßen im Betrieb.